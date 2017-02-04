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1228 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 2 ]
04.02.2017  22:02

Зозуля: Я вже прийняв своє рішення

Нападник Бетіса Роман Зозуля вже прийняв рішення про своє майбутнє.

Про це заявив сам футболіст.

"Будь-яка людина, яка любить свою сім'ю, вибере свій правильний варіант. Футбол - це моє життя, це все, що я люблю в житті, але якщо вибирати між сім'єю і футболом, то вибір очевидний. Я вже прийняв своє рішення, але озвучу його в понеділок", - сказав він.

"В Іспанії мене всі підтримують, і фани Бетіса в тому числі. Вони говорили мені хороші, теплі слова, тому що тут до України дуже добре ставляться", - зазначив Зозуля.

"Що стосується ультрас Райо Вальйокано, вони, очевидно, об'єднуються з ультрас Реала Мадрид і з Хетафе, вони ультраліві", - цитує Зозулю "Громадьске".

Раніше повідомлялося, що фани, які називають Зозулю фашистом, були в масовці для антиукраїнських демаршів в Іспанії.

Також повідомлялося, що по інциденту з Зозулею може бути відкрито кримінальну справу

Роман Зозуля
Коментарі
 — 2
Andre Pravuy _ 04.02.2017 22:49
JE SUIS ROMAN ZOZULYA!!!
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Andre Pravuy _ 04.02.2017 22:48
TANT MIEUX!BON COURAGE MONSIEUR ROMAN ZOZULYA!!!
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