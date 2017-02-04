Чемпіонат Франції. 23 тур. Монако розгромив Ніццу. Інші матчі
Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу
Матчі 23-го туру
4 лютого
Монако – Ніцца 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 – Жермен (47), 2:0 – Фалькао (60), 3:0 – Фалькао (81)
Монако: Субашич, Сідібе, Глік, Жемерсон, Менді, Бернарду Сілва (Дірар, 88), Фабіньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутінью, 77).
Ніцца: Кардіналь, Бесс, Данте, Сарр (Беланда, 64), Суке, Сіпрьєн, Сері, Далберт, Плеа, Балотеллі, Ессерік.
Попередження: Сері (13), Жемерсон (57).
Діжон – ПСЖ 1:3 (1:1)
Голи: 0:1 – Лукас Моура (29), 1:1 – Тавареш (31), 1:2 – Тіаго Сілва (81), 1:3 – Кавані (84)
Діжон: Рене, Варро, Шафік, Лотьє, Рюфлі, Абед, Ле-Мелу (Баамбула, 87), Бальмон (Марьє, 85), Мартен (Бела, 76), Тавареш, Дьоні.
ПСЖ: Ареоля, Орьє, Тіаго Сілва, Маркіньос, Курзава, Матюіді (Гонсалу Гедеш, 72), Рабьо, Дракслер, Мотта, Лукас Моура (Бен-Арфа, 72), Кавані (Нкунку, 85).
Попередження: Мотта (32), Рюфлі (53), Орьє (87).
Монпельє – Бастія 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – Муньє (17), 1:1 – Крівеллі (34), 2:1 – Муньє (64)
Монпельє: Журдран, Ілтон, Руссійон, Деплан, Покорни, Ласн (Іконе, 61), Скірі, Будебуз, Сессеньон, Камара (Мбенза, 61), Муньє (Сілла, 81).
Бастія: Лека, Роз, Джику, Сіоні, Маранж, Сент-Максімен, Кулібалі (Мостефа, 81), Оніанге (Нгандо, 76), Каюзак, Діалло (Данік, 39), Крівеллі.
Попередження: Скірі (19), Оніанге (31), Руссійон (37), Каюзак (37), Деплан (90).
Вилучення: Джику (90).
Лілль – Лор'ян 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Аліадьєр (49)
Лілль: Меньян, Сумаоро, Баша, Беріа, Коршья, Амаду, Шека (Біссума, 79), Сліті (Кішна, 60), Бензія (Едер, 60), де Превіль, Ель-Газі.
Лор'ян: Лекомт, Морейра, Пеберн, Беллюгу, Ле Гофф, Марво (Кафу, 90), Вакасо, Філіппото (Меслуб, 83), Мвуемба, Аліадьєр (Кабо, 60), Уоріс.
Попередження: Вакасо (41), Беріа (66).
Бордо – Ренн 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 – Менез (56), 1:1 – Гуркюфф (69)
Бордо: Каррассо, Паллуа, Пелленар, Гаїч, Левчук (Санкаре, 44), Вада (Ролан, 72), Тулалан, Уна (Малком, 53), Плашил, Менез, Лаборд.
Ренн: Костіль, Педру Мендеш (Бенсебайні, 78), Бааль, Данзе, Ньяньон, Амальфітано, Андре, Прцич, Гуркюфф (Саід, 87), Сьо, Калулу (Діакабі, 63).
Попередження: Бааль (27), Паллуа (80).
Генгам – Кан 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Карамо (90)
Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Мартінш Перейра, Сорбон, Дідо, Діалло (Бла, 64), де По (Менді, 64), До, Коко (Бодмер, 84), Бріан.
Кан: Веркутр, Да Сільва, Яхья, Гільбер, Бесса, Фере, Адеоті, Луі (Карамо, 65), Делаплас (Себ, 81), Роделен (Базіль, 77), Сантіні.
Попередження: Діалло (38), Бесса (69), Яхья (83).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Монако
|23
|16
|4
|3
|68-22
|52
|2
|Ніцца
|23
|14
|7
|2
|38-18
|49
|3
|ПСЖ
|22
|14
|4
|4
|42-16
|46
|4
|Ліон
|21
|12
|1
|8
|40-25
|37
|5
|Сент-Етьєн
|22
|8
|9
|5
|24-18
|33
|6
|Марсель
|23
|9
|6
|8
|29-28
|33
|7
|Бордо
|22
|8
|8
|6
|24-27
|32
|8
|Генгам
|22
|8
|7
|7
|28-26
|31
|9
|Ренн
|22
|8
|6
|8
|22-26
|30
|10
|Тулуза
|22
|7
|5
|10
|22-26
|26
|11
|Лілль
|22
|7
|5
|10
|21-27
|26
|+3
|12
|Монпельє
|23
|6
|8
|9
|32-40
|26
|-1
|13
|Нант
|22
|7
|5
|10
|15-29
|26
|+3
|14
|Метц
|22
|7
|5
|10
|22-38
|26
|-2
|15
|Діжон
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|-2
|16
|Нансі
|21
|6
|6
|9
|16-25
|24
|-1
|17
|Анже
|22
|6
|5
|11
|19-28
|23
|18
|Бастія
|23
|5
|7
|11
|20-28
|22
|19
|Кан
|21
|6
|4
|11
|24-36
|22
|20
|Лор'ян
|22
|5
|3
|14
|25-46
|18
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04.02.2017
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