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04.02.2017  23:03

Чемпіонат Франції. 23 тур. Монако розгромив Ніццу. Інші матчі

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі 23-го туру

4 лютого

Монако – Ніцца 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Жермен (47), 2:0 – Фалькао (60), 3:0 – Фалькао (81)

Монако: Субашич, Сідібе, Глік, Жемерсон, Менді, Бернарду Сілва (Дірар, 88), Фабіньо, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Мбаппе, 90), Жермен (Моутінью, 77).

Ніцца: Кардіналь, Бесс, Данте, Сарр (Беланда, 64), Суке, Сіпрьєн, Сері, Далберт, Плеа, Балотеллі, Ессерік.

Попередження: Сері (13), Жемерсон (57).

Діжон – ПСЖ 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 – Лукас Моура (29), 1:1 – Тавареш (31), 1:2 – Тіаго Сілва (81), 1:3 – Кавані (84)

Діжон: Рене, Варро, Шафік, Лотьє, Рюфлі, Абед, Ле-Мелу (Баамбула, 87), Бальмон (Марьє, 85), Мартен (Бела, 76), Тавареш, Дьоні.

ПСЖ: Ареоля, Орьє, Тіаго Сілва, Маркіньос, Курзава, Матюіді (Гонсалу Гедеш, 72), Рабьо, Дракслер, Мотта, Лукас Моура (Бен-Арфа, 72), Кавані (Нкунку, 85).

Попередження: Мотта (32), Рюфлі (53), Орьє (87).

Монпельє – Бастія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Муньє (17), 1:1 – Крівеллі (34), 2:1 – Муньє (64)

Монпельє: Журдран, Ілтон, Руссійон, Деплан, Покорни, Ласн (Іконе, 61), Скірі, Будебуз, Сессеньон, Камара (Мбенза, 61), Муньє (Сілла, 81).

Бастія: Лека, Роз, Джику, Сіоні, Маранж, Сент-Максімен, Кулібалі (Мостефа, 81), Оніанге (Нгандо, 76), Каюзак, Діалло (Данік, 39), Крівеллі.

Попередження: Скірі (19), Оніанге (31), Руссійон (37), Каюзак (37), Деплан (90).

Вилучення: Джику (90).

Лілль – Лор'ян 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аліадьєр (49)

Лілль: Меньян, Сумаоро, Баша, Беріа, Коршья, Амаду, Шека (Біссума, 79), Сліті (Кішна, 60), Бензія (Едер, 60), де Превіль, Ель-Газі.

Лор'ян: Лекомт, Морейра, Пеберн, Беллюгу, Ле Гофф, Марво (Кафу, 90), Вакасо, Філіппото (Меслуб, 83), Мвуемба, Аліадьєр (Кабо, 60), Уоріс.

Попередження: Вакасо (41), Беріа (66).

Бордо – Ренн 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Менез (56), 1:1 – Гуркюфф (69)

Бордо: Каррассо, Паллуа, Пелленар, Гаїч, Левчук (Санкаре, 44), Вада (Ролан, 72), Тулалан, Уна (Малком, 53), Плашил, Менез, Лаборд.

Ренн: Костіль, Педру Мендеш (Бенсебайні, 78), Бааль, Данзе, Ньяньон, Амальфітано, Андре, Прцич, Гуркюфф (Саід, 87), Сьо, Калулу (Діакабі, 63).

Попередження: Бааль (27), Паллуа (80).

Генгам – Кан 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Карамо (90)

Генгам: Юнссон, Кербра, Марсал, Мартінш Перейра, Сорбон, Дідо, Діалло (Бла, 64), де По (Менді, 64), До, Коко (Бодмер, 84), Бріан.

Кан: Веркутр, Да Сільва, Яхья, Гільбер, Бесса, Фере, Адеоті, Луі (Карамо, 65), Делаплас (Себ, 81), Роделен (Базіль, 77), Сантіні.

Попередження: Діалло (38), Бесса (69), Яхья (83). 

    І В Н П М О
  1 Монако 23 16 4 3 68-22 52
  2 Ніцца 23 14 7 2 38-18 49
  3 ПСЖ 22 14 4 4 42-16 46
  4 Ліон 21 12 1 8 40-25 37
  5 Сент-Етьєн 22 8 9 5 24-18 33
  6 Марсель 23 9 6 8 29-28 33
  7 Бордо 22 8 8 6 24-27 32
  8 Генгам 22 8 7 7 28-26 31
  9 Ренн 22 8 6 8 22-26 30
  10 Тулуза 22 7 5 10 22-26 26
  11 Лілль 22 7 5 10 21-27 26
+3 12 Монпельє 23 6 8 9 32-40 26
-1 13 Нант 22 7 5 10 15-29 26
+3 14 Метц 22 7 5 10 22-38 26
-2 15 Діжон 22 5 9 8 30-32 24
-2 16 Нансі 21 6 6 9 16-25 24
-1 17 Анже 22 6 5 11 19-28 23
  18 Бастія 23 5 7 11 20-28 22
  19 Кан 21 6 4 11 24-36 22
  20 Лор'ян 22 5 3 14 25-46 18
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