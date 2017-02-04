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04.02.2017  23:44

Чемпіонат Італії. 23 тур. Наполі знищив Болонью

Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017

23-й тур

4 лютого

Болонья – Наполі 1:7 (1:4)

Голи: 0:1 – Гамшик (5), 0:2 – Інсіньє (6), 0:3 – Мертенс (33), 1:3 – Торосідіс (36), 1:4 – Мертенс (43), 1:5 – Гамшик (70), 1:6 – Гамшик (75), 1:7 – Мертенс (90)

Болонья: Міранте (Анжело, 80), Іконому, Масіна, Торосідіс, Маєтта, Джемаілі, Пульгар, Ріццо (Верді, 46), Надь, Крейчи, Дестро (Петкович, 68).

Наполі: Рейна, Альбіоль, Гулям, Хюсай, Максімович, Мертенс, Зеліньськи (Джаккеріні, 73), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє (Рог, 80), Діавара (Аллан, 62).

Попередження: Пульгар (11), Діавара (20), Кальєхон (24), Маєтта (61), Хюсай (75).

Вилучення: Кальєхон (26), Масіна (32). 

    І В Н П М О
  1 Ювентус 21 17 0 4 44-16 51
+1 2 Наполі 23 14 6 3 55-26 48
-1 3 Рома 22 15 2 5 44-21 47
  4 Інтер 22 13 3 6 37-23 42
  5 Лаціо 22 12 4 6 35-25 40
  6 Аталанта 22 12 3 7 34-25 39
  7 Фіорентина 22 10 7 5 38-29 37
  8 Мілан 21 11 4 6 32-26 37
  9 Торіно 22 8 7 7 39-32 31
  10 Удінезе 22 8 4 10 27-29 28
  11 К'єво 22 8 4 10 22-30 28
  12 Сампдорія 22 7 6 9 25-29 27
  13 Болонья 22 7 6 9 22-33 27
  14 Кальярі 22 8 3 11 32-46 27
  15 Дженоа 22 6 7 9 27-32 25
  16 Сассуоло 22 7 3 12 31-37 24
  17 Емполі 22 5 6 11 13-30 21
  18 Кротоне 21 3 4 14 20-37 13
  19 Палермо 22 2 5 15 18-42 11
  20 Пескара 22 1 6 15 17-44 9
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