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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]04.02.2017 23:44
Чемпіонат Італії. 23 тур. Наполі знищив Болонью
Чемпіонат Італії з футболу сезон 2016/2017
23-й тур
4 лютого
Болонья – Наполі 1:7 (1:4)
Голи: 0:1 – Гамшик (5), 0:2 – Інсіньє (6), 0:3 – Мертенс (33), 1:3 – Торосідіс (36), 1:4 – Мертенс (43), 1:5 – Гамшик (70), 1:6 – Гамшик (75), 1:7 – Мертенс (90)
Болонья: Міранте (Анжело, 80), Іконому, Масіна, Торосідіс, Маєтта, Джемаілі, Пульгар, Ріццо (Верді, 46), Надь, Крейчи, Дестро (Петкович, 68).
Наполі: Рейна, Альбіоль, Гулям, Хюсай, Максімович, Мертенс, Зеліньськи (Джаккеріні, 73), Кальєхон, Гамшик, Інсіньє (Рог, 80), Діавара (Аллан, 62).
Попередження: Пульгар (11), Діавара (20), Кальєхон (24), Маєтта (61), Хюсай (75).
Вилучення: Кальєхон (26), Масіна (32).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|17
|0
|4
|44-16
|51
|+1
|2
|Наполі
|23
|14
|6
|3
|55-26
|48
|-1
|3
|Рома
|22
|15
|2
|5
|44-21
|47
|4
|Інтер
|22
|13
|3
|6
|37-23
|42
|5
|Лаціо
|22
|12
|4
|6
|35-25
|40
|6
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|7
|Фіорентина
|22
|10
|7
|5
|38-29
|37
|8
|Мілан
|21
|11
|4
|6
|32-26
|37
|9
|Торіно
|22
|8
|7
|7
|39-32
|31
|10
|Удінезе
|22
|8
|4
|10
|27-29
|28
|11
|К'єво
|22
|8
|4
|10
|22-30
|28
|12
|Сампдорія
|22
|7
|6
|9
|25-29
|27
|13
|Болонья
|22
|7
|6
|9
|22-33
|27
|14
|Кальярі
|22
|8
|3
|11
|32-46
|27
|15
|Дженоа
|22
|6
|7
|9
|27-32
|25
|16
|Сассуоло
|22
|7
|3
|12
|31-37
|24
|17
|Емполі
|22
|5
|6
|11
|13-30
|21
|18
|Кротоне
|21
|3
|4
|14
|20-37
|13
|19
|Палермо
|22
|2
|5
|15
|18-42
|11
|20
|Пескара
|22
|1
|6
|15
|17-44
|9
— 0
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