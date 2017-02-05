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04.02.2017
269 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 09:05
Лучкевич дебютував у Стандарді з рогромної поразки
Валерій Лучкевич у суботу, 4 лютого 2017 року, дебютував за Стандард.
Однак дебют вийшов не дуже вдалим, адже його команда зазнала домашньої поразки з рахунком 0:3.
Кривдниками Стандарда стали футболісти Кортрейка.
Щодо Валерія (№77), то він провів на полі всі 90 з лишнім хвилин, зайнявши місце правого захисника.
Нагадаємо, агент Лучкевича казав, що у Стандарді українець зможе прогресувати.
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