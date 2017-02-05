Лучкевич дебютував у Стандарді з рогромної поразки

Валерій Лучкевич у суботу, 4 лютого 2017 року, дебютував за Стандард.

Однак дебют вийшов не дуже вдалим, адже його команда зазнала домашньої поразки з рахунком 0:3.

Кривдниками Стандарда стали футболісти Кортрейка.

Щодо Валерія (№77), то він провів на полі всі 90 з лишнім хвилин, зайнявши місце правого захисника.

Нагадаємо, агент Лучкевича казав, що у Стандарді українець зможе прогресувати.