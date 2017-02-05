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05.02.2017  09:22

Чемпіонат Іспанії. Матч Сельта - Реал таки перенесли через шторм

Матч 21-го туру чемпіонату Іспанії між Сельтою та Реалом перенесений.

Причина - складні погодні умови у Галісії, інформує El Espanol.

Стадіон Сельти отримав ушкодження після шторму. Зокрема, шматок даху арени, під яким повинні були розташуватися вболівальники гостей, здуло вітром.

Нова дата проведення матчу буде озвучена пізніше.

Нагадаємо, з цієї ж причини було перенесено зустріч між Депортиво та Бетісом.
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