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04.02.2017
97 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 09:22
Чемпіонат Іспанії. Матч Сельта - Реал таки перенесли через шторм
Матч 21-го туру чемпіонату Іспанії між Сельтою та Реалом перенесений.
Причина - складні погодні умови у Галісії, інформує El Espanol.
Стадіон Сельти отримав ушкодження після шторму. Зокрема, шматок даху арени, під яким повинні були розташуватися вболівальники гостей, здуло вітром.
Нова дата проведення матчу буде озвучена пізніше.
Нагадаємо, з цієї ж причини було перенесено зустріч між Депортиво та Бетісом.
Suspendido el Celta - Real Madrid por motivos de seguridad #LaLiga https://t.co/ZvZzVtnEbH Lo contamos en @podium_EE pic.twitter.com/6Re6i6b9OS— El Espanol (@elespanolcom) 4 лютого 2017 р.
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