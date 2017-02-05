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04.02.2017
27 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 10:02
Поліція затримала фаната Крістал Пелас, який хотів ударити гравця команди
Поразкою від Сандерленда (0:4) у матчі 24-го туру чемпіонату Англії були незадоволені вболівальники Крістал Пелас.
Один з яких зміг навіть вибігти на поле.
Фанат господарів спробував вдарити захисника своєї команди Дамієна Ділейні, проте помічники по стадіону встигли схопити його.
Як повідомляє The Telegraph, момент не потрапив у телетрансляцію.
Уболівальника вивели за межі поля, де його затримала поліція.
A Crystal Palace fan had to be restrained by security after reportedly trying to punch Damien Delaney https://t.co/7zVav97KeU pic.twitter.com/LMc0SKWjox— Telegraph Football (@TeleFootball) 4 лютого 2017 р.
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04.02.2017
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