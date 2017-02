Поліція затримала фаната Крістал Пелас, який хотів ударити гравця команди

Поразкою від Сандерленда (0:4) у матчі 24-го туру чемпіонату Англії були незадоволені вболівальники Крістал Пелас.

Один з яких зміг навіть вибігти на поле.

Фанат господарів спробував вдарити захисника своєї команди Дамієна Ділейні, проте помічники по стадіону встигли схопити його.

Як повідомляє The Telegraph, момент не потрапив у телетрансляцію.

Уболівальника вивели за межі поля, де його затримала поліція.

A Crystal Palace fan had to be restrained by security after reportedly trying to punch Damien Delaney https://t.co/7zVav97KeU pic.twitter.com/LMc0SKWjox