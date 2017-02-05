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Легка атлетика. Левченко - друга на турнірі у Чехії
108 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 14:55 - Сhampion.com.ua
Чемпіонат Іспанії. Севілья та Вільярреал голів не забили. Інші матчі 21-го туру
Чемпіонат Іспанії-2016/17 з футболу
Матчі 21-го туру
5 лютого
Севілья - Вільярреал 0:0
Севілья: Ріко, Рамі, Меркадо, Маріано (Сарабія, 62), Лангле, Нзонзі, Насрі, Вітоло, Васкес (Іборра, 76), Йоветич (В'єтто, 71), Бен-Єддер
Вільярреал: Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Маріо Гаспар, Руїс, Родрі Ернандес, Соріано, Трігерос (Рукавіна, 89), Дос Сантос, Кастільєхо (Черишев, 66), Адріан (Бакамбу, 71)
Попередження: Насрі (25), Соріано (28), Меркадо (44), Маріо Гаспар (50)
Спортинг Х - Алавес 17:15
Реал Сосьєдад - Осасуна 19:30
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