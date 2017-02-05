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05.02.2017  15:32 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Італії. Мілан програв Сампдорії, Ювентус - Інтер. Інші матчі 23-го туру

Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу

Матчі 23-го туру

5 лютого

Мілан - Сампдорія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - Муріель (70, пен)

Мілан: Доннарумма, Палетта, Сапата, Романьолі, Куцка, Бертолаччі (Окампос, 79), Соса, Сусо, Пашалич (Абате, 72), Деулофеу, Бакка (Лападула, 72)

Сампдорія: Вівіано, Сільвестре, Реджині, Берешинськи, Шкриньяр, Фернандеш (Джуричич, 53), Торрейра, Прат, Лінетті, Муріель (Альварес, 80), Квальярелла (Шик, 71)

Попередження: Торрейра (28), Бакка (45), Сусо (60), Куцка (63), Соса (84), Джуричич (90)

Вилучення: Соса (90)

Аталанта - Кальярі    16:00

Пескара - Лаціо    16:00

Емполі - Торіно    16:00

Дженоа - Сассуоло    16:00

К'єво - Удінезе    16:00

Палермо - Кротоне    19:00

Ювентус - Інтер    21:45
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