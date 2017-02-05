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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 15:32 - Сhampion.com.ua
Чемпіонат Італії. Мілан програв Сампдорії, Ювентус - Інтер. Інші матчі 23-го туру
Чемпіонат Італії-2016/17 з футболу
Матчі 23-го туру
5 лютого
Мілан - Сампдорія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Муріель (70, пен)
Мілан: Доннарумма, Палетта, Сапата, Романьолі, Куцка, Бертолаччі (Окампос, 79), Соса, Сусо, Пашалич (Абате, 72), Деулофеу, Бакка (Лападула, 72)
Сампдорія: Вівіано, Сільвестре, Реджині, Берешинськи, Шкриньяр, Фернандеш (Джуричич, 53), Торрейра, Прат, Лінетті, Муріель (Альварес, 80), Квальярелла (Шик, 71)
Попередження: Торрейра (28), Бакка (45), Сусо (60), Куцка (63), Соса (84), Джуричич (90)
Вилучення: Соса (90)
Аталанта - Кальярі 16:00
Пескара - Лаціо 16:00
Емполі - Торіно 16:00
Дженоа - Сассуоло 16:00
К'єво - Удінезе 16:00
Палермо - Кротоне 19:00
Ювентус - Інтер 21:45
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