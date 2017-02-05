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Легка атлетика. Левченко - друга на турнірі у Чехії
52 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 15:30 - Сhampion.com.ua
Чемпіонат Англії. Матчі 24-го туру. Манчестер Сіті - Свонсі, Лестер - МЮ
Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу
Матчі 24-го туру
5 лютого
Манчестер Сіті - Свонсі 15:30
Лестер - Манчестер Юнайтед 18:00
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