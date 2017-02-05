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05.02.2017  15:30 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Англії. Матчі 24-го туру. Манчестер Сіті - Свонсі, Лестер - МЮ

Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу

Матчі 24-го туру

5 лютого

Манчестер Сіті - Свонсі    15:30

Лестер - Манчестер Юнайтед    18:00
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