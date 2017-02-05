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05.02.2017  19:20 - Сhampion.com.ua

Чемпіонат Франції. Тулуза розгромила Анжер. Інші матчі 23-го туру

Чемпіонат Франції-2016/17 з футболу

Матчі  23-го туру

5 лютого

Тулуза – Анжер 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Делор (47), 2:0 – Брейтуейт (56), 3:0 – Трехо (69), 4:0 – Тойвонен (89).

Тулуза: Лафон, Амьєн Аду, Мубандже, Діоп, Жюльєн, Блен, Трехо (Думбія, 72), Бодіжер, Делор (Тойвонен, 67), Брейтуейт, Жан (Дурмаз, 73).

Анжер: Петрич, Тома, Манко, Сіссоко, Жан (Капель, 59), Сантамарія, Мангані, Те (Ндойе, 59), Траоре, Дьєдіу, Пепе (Бамба, 53).

Попередження: Сіссоко (39), Пепе (45), Жан (48), Петрич (55), Бодіжер (66).

Нант – Нансі 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Діа (50), 0:2 – Сету (64).

Нант: Ріу, Джиджи (Томассон, 84), Лукас Ліма, Дюбуа, Дієго Карлос, Жийе, Ронжьє, Харіт, Пардо (Качаніклич, 68), Сала, Стемпіньскі (Бамму, 63).

Нансі: Чернік, Баділа, Діаньє, Мюраторі, Сету, Діа (Мауасса, 82), Діарра, Кулібалі (Кабако, 90), Аіт-Беннассер, Кюффо, Дале.

Попередження: Діарра (52), Пардо (66), Дюбуа (72).

Вилучення: Мюраторі (90), Харит (90).

Сент-Етьєн - Ліон    22:00
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