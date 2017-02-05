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305 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 18:38 - Сhampion.com.ua
Чемпіонат Німеччини. Матчі 19-го туру. Аугсбург переграв Вердер, Айнтрахт - Дармштадт
Чемпіонат Німеччини-2016/17 з футболу
Матчі 19-го туру
5 лютого
Аугсбург - Вердер 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 – Гебре Селассіє (26), 1:1 – Шмід (28), 1:2 – Крузе (65-пен), 2:2 – Гу Чжа Чхоль (79), 3:2 – Бобаділья (82).
Аугсбург: Хітц, Гауелеу, Макс, Верхаг, Хінтереггер, Шмід (Тайгль, 63), Кор, Халіл Алтинтоп (Качар, 53), Гу Чжа Чхоль, Чжи Дон Вон, Бобаділья.
Вердер: Відвальд, Сане, Бауер, Гебре Селассіє, Гарсія, Бартельс (Юханнссон, 66), Юнузович, Ділейні, Велькович, Гнабрі (Фрітц, 90), Крузе.
Попередження: Кор (49), Гарсія (54), Хінтереггер (64), Велькович (87), Бобаділья (90).
Айнтрахт Ф - Дармштадт 18:30
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