Трансфер Дегтярьова з ФК Полтава у Ворсклу не відбудеться

Переговори між Полтавою та Ворсклою щодо трансферу нападника "містян" Максима Дегтярьова припинені.

Наставник "біло-зелених" Василь Сачко залишився задоволений діями талановитого форварда на зборі у Туреччині та зізнався, що хотів би бачити його у своїй команді.

Але, за даними FootBoom, компенсація за перехід футболіста виявилася непідйомною для Ворскли.

Клуб Прем'єр-ліги тепер зосередиться на пошуку іншого нападника.

Тим часом 23-річний Дегтярьов вже повернувся у розташування Полтави та відновив роботу з командою.

Нагадаємо, Ворскла переглядала відразу чотирьох гравців Полтави.