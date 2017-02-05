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83 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 13:43
Трансфер Дегтярьова з ФК Полтава у Ворсклу не відбудеться
Переговори між Полтавою та Ворсклою щодо трансферу нападника "містян" Максима Дегтярьова припинені.
Наставник "біло-зелених" Василь Сачко залишився задоволений діями талановитого форварда на зборі у Туреччині та зізнався, що хотів би бачити його у своїй команді.
Але, за даними FootBoom, компенсація за перехід футболіста виявилася непідйомною для Ворскли.
Клуб Прем'єр-ліги тепер зосередиться на пошуку іншого нападника.
Тим часом 23-річний Дегтярьов вже повернувся у розташування Полтави та відновив роботу з командою.
Нагадаємо, Ворскла переглядала відразу чотирьох гравців Полтави.
|Максим Дегтярьов
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