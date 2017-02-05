Мілевський: З чемпіонату Росії не викликають в збірну України

Екс-нападник київського Динамо Артем Мілевський не сподівається, що його викличуть у збірну України з російського Тосно.

Про це сказав Мілевський, спілкуючись з прихильниками в Instagram.

"У збірну важко буде повернутися, оскільки я граю в Росії, а з Росії зараз нікого не запрошують", - написав Артем.

Раніше повідомлялося, що Мілевський програв Ігоря Суркісу справу з боргу по зарплаті в 1,4 млн доларів.