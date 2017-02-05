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2379 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]05.02.2017 16:51
Мілевський: З чемпіонату Росії не викликають в збірну України
Екс-нападник київського Динамо Артем Мілевський не сподівається, що його викличуть у збірну України з російського Тосно.
Про це сказав Мілевський, спілкуючись з прихильниками в Instagram.
"У збірну важко буде повернутися, оскільки я граю в Росії, а з Росії зараз нікого не запрошують", - написав Артем.
Раніше повідомлялося, що Мілевський програв Ігоря Суркісу справу з боргу по зарплаті в 1,4 млн доларів.
|Артем Мілевський
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_ 05.02.2017 20:28
Мілевський: З чемпіонату Росії не викликають в збірну України
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Удивительно.
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Удивительно.
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