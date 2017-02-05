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172 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 19:30
Мілан повторив власний антирекорд за кількістю поразок поспіль
Мілан, поступившись Сампдорії в матчі 23-го туру серії А, зазнав четвертої поразки поспіль.
Раніше команда програла Наполі (1:2) і Удінезе (1:2) в чемпіонаті, а також Ювентусу (1:2) в Кубку Італії.
Таким чином, Мілан повторив клубний антирекорд. Команда програла чотири матчі підрядре в шостий раз в історії, пише СЭ.
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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