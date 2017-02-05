Мілан повторив власний антирекорд за кількістю поразок поспіль

Мілан, поступившись Сампдорії в матчі 23-го туру серії А, зазнав четвертої поразки поспіль.

Раніше команда програла Наполі (1:2) і Удінезе (1:2) в чемпіонаті, а також Ювентусу (1:2) в Кубку Італії.

Таким чином, Мілан повторив клубний антирекорд. Команда програла чотири матчі підрядре в шостий раз в історії, пише СЭ.