Шахов знову забиває за ПАОК

ПАОК в матчі 19-го туру чемпіонату Греції з мінімальним рахунком переграв Астерас.

У складі господарів на поле вийшов українець Євгеній Шахов, а за Астерас грав український захисник Євгеній Селін, який провів на полі усі 90 хвилин.

Шахов забив гол в цій грі, зрівнявши рахунок на 28-ій хвилині.

Поєдинок завершився перемогою ПАОКа з рахунком 3:2.

Це вже четвертий гол Шахова за ПАОК.