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Футбол. Шахов знову забиває за ПАОК
451 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 21:30
Шахов знову забиває за ПАОК
ПАОК в матчі 19-го туру чемпіонату Греції з мінімальним рахунком переграв Астерас.
У складі господарів на поле вийшов українець Євгеній Шахов, а за Астерас грав український захисник Євгеній Селін, який провів на полі усі 90 хвилин.
Шахов забив гол в цій грі, зрівнявши рахунок на 28-ій хвилині.
Поєдинок завершився перемогою ПАОКа з рахунком 3:2.
Це вже четвертий гол Шахова за ПАОК.
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04.02.2017
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