Шахтар цікавиться бразильцем з чемпіонату Португалії?

Талановитий бразилець Матеус Індіо, який зараз грає в португальському Ешторилі, але належить Васко да Гама, влітку повинен перейти в ЦСКА.

Повідомляє сайт Футбол Україна.

За 20-річним нападником також стежать Шахтар, Ліон, Зеніт і загребське Динамо. Але саме ЦСКА вже уклав попередню угоду з гравцеві.

Матеус Індіо обійдеться москвичам в 3,5 мільйона євро.