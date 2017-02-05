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Футбол. Шахов знову забиває за ПАОК
168 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 22:11
Шахтар цікавиться бразильцем з чемпіонату Португалії?
Талановитий бразилець Матеус Індіо, який зараз грає в португальському Ешторилі, але належить Васко да Гама, влітку повинен перейти в ЦСКА.
Повідомляє сайт Футбол Україна.
За 20-річним нападником також стежать Шахтар, Ліон, Зеніт і загребське Динамо. Але саме ЦСКА вже уклав попередню угоду з гравцеві.
Матеус Індіо обійдеться москвичам в 3,5 мільйона євро.
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04.02.2017
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