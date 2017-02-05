Голодюк буде судитися з Ворсклою через борги із зарплати

Екс-гравець Ворскли Олег Голодюк має намір отримати свою зарплатню, яку полтавський клуб заборгував.

Про це повідомляє sportarena.com.

29-річний футболіст вже направив відповідний позов до Палати з вирішення суперечок ФФУ.

Ворскла заборгувала Олегу Голодюку зарплатню за близько 6 місяців. Очікується, що Палата з вирішення суперечок ФФУ стане на сторону футболіста і зобов'яже клуб виплатити борг.

Раніше повідомялося, що Олег Голодюк розірвав контракт з Ворсклою і планує продовжити кар'єру не в Україні.