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78 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 23:00
Голодюк буде судитися з Ворсклою через борги із зарплати
Екс-гравець Ворскли Олег Голодюк має намір отримати свою зарплатню, яку полтавський клуб заборгував.
Про це повідомляє sportarena.com.
29-річний футболіст вже направив відповідний позов до Палати з вирішення суперечок ФФУ.
Ворскла заборгувала Олегу Голодюку зарплатню за близько 6 місяців. Очікується, що Палата з вирішення суперечок ФФУ стане на сторону футболіста і зобов'яже клуб виплатити борг.
Раніше повідомялося, що Олег Голодюк розірвав контракт з Ворсклою і планує продовжити кар'єру не в Україні.
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04.02.2017
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