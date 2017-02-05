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94 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 23:30
КАН-2017. Камерун у фіналі обіграв Єгипет
Переможцем Кубка африканських націй стала збірна Камеруну, що у фіналі обіграла Єгипет.
Бронзу здобула команда Буркіна-Фасо.
Кубок африканських націй-2017 з футболу
Габон
Фінал
5 лютого
Фінал
Єгипет – Камерун 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Ель-Ненні (22), 1:1 – Нкулу (59), 1:2 – Абубакар (88).
Єгипет: Ель-Хадарі, Габер, Хегази, Фатхі, Варда, Салах, Ель-Саід, Хамед, Трезеге (Собхі, 66), Ель-Ненні, Аль-Мухаммаді.
Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Фе, Тейку (Нкулу, 31), Бассогог, Сутчін-Джум, Сіані, Муканджо, Зуа (Манджек, 90), Тамбе (Абубакар, 46).
Попередження: Абубакар (89), Фе (90), Собхі (90), Бассогог (90).
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04.02.2017
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