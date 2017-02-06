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117 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 09:11
Ворскла запропонувала контракт Шарпару
Півзахисник В'ячеслав Шарпар може підписати контракт з Ворсклою.
Клуб запропонував гравцеві контракт, Шарпар взяв час на роздуми, пише Footboom.
Як відомо, останнім клубом Шарпара був Атирау.
Раніше повідомлялося, що Ворскла перегляне екс-захисника Олександрії.
|В'ячеслав Шарпар
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