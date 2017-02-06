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Легка атлетика. Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
33 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 09:28
Зірка проведе спаринг з Партизаном
Зірка домовилася щодо проведення спарингу з сербським Партизаном.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Матч відбудеться 6-го лютого.
Як відомо, напередодні Зірка переграла кіпрський Карміотісса.
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