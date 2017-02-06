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06.02.2017  09:28

Зірка проведе спаринг з Партизаном

Зірка домовилася щодо проведення спарингу з сербським Партизаном.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Матч відбудеться 6-го лютого.

Як відомо, напередодні Зірка переграла кіпрський Карміотісса.
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