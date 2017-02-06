Сталь втрачає Мисика через травму

Сталь в Туреччині продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату.

На одному з тренувань пошкодження лівого колінного суглоба отримав Мар'ян Мисик і для встановлення точного діагнозу він вилетів до Києва, пише сайт клубу.

Нагадаємо, що в планах Сталі проведення п'яти контрольних поєдинків до закінчення зборів.

Найближчим суперником 8-го лютого стане сербський Вождовац.