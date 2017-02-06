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Легка атлетика. Килипко була третьою на турнірі в Німеччині
33 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 10:13
Сталь втрачає Мисика через травму
Сталь в Туреччині продовжує підготовку до весняної частини чемпіонату.
На одному з тренувань пошкодження лівого колінного суглоба отримав Мар'ян Мисик і для встановлення точного діагнозу він вилетів до Києва, пише сайт клубу.
Нагадаємо, що в планах Сталі проведення п'яти контрольних поєдинків до закінчення зборів.
Найближчим суперником 8-го лютого стане сербський Вождовац.
|Мар'ян Мисик
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