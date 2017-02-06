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287 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 10:40
Трансфер Кадара в Динамо зірвався?
Угорський захисник Леха Тамаш Кадар не перейде в київське Динамо, хоча може все ж таки залишити польський клуб.
За інформацією видання wyborcza.pl, угорець може перейти в один з російських клубів, але навіть за суму, яка менше 2,5 мільйона євро, що пропонували кияни, пише ua-football.com.
Раніше була інформація, що переговори щодо Кадара проходять важко.
Також повідомлялося, що півзахисник Палермо відмовив Динамо та переходить у Дженоа.
|Томаш Кадар
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