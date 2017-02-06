Останнє в розділі
Ковзанярський спорт. Універсіада. Музика зупинилася за крок від медалі у мас-старті
63 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 13:50
Зірка мінімально поступилася шведській команді
У неділю, 5 лютого, ропивницька Зірка провела черговий товариський поєдинок на навчально-тренувальних зборах на Кіпрі.
Суперником підопічних Романа Монарьова був шведський ФК Єфле з міста Євле, інформує офіційний сайт клубу.
Контрольний матч з футболу
5 лютого
Єфле (Швеція) - Зірка (Кропивницький) 2:1 (1:0)
Гол у Зірки: 2:1 - Есеола (87)
Зірка: Богуш, Маткобожик, Перейра (Фатєєв, 79), Стефлюк, Полегенько, Драченко (Авер'янов, 25), Загальський (Дришлюк, 61), Бацула, Есеола, Білоног (Бруно, 67), Щедрий
Нагадаємо, Зірка також проведе спаринг з Партизаном.
— 0
Читай також
|
04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua