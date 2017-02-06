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06.02.2017  14:14

Вихованець Динамо продовжить кар'єру у білоруському Вітебську

Віталій Квашук (1993 р.н.) продовжить кар'єру у Білорусі.

Український нападник підписав угоду з ФК Вітебськ, повідомляє офіційний сайт клубу.

Віталій є вихованцем київського Динамо та донецького Металурга.

Окрім цих двох клубів, у кар'єрі Віталія були такі клуби: Зоря Луганськ (2013-2015), Торпедо-БелАЗ Жодіно (2016), Олімпік Донецьк (2016).

 
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