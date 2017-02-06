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139 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 14:14
Вихованець Динамо продовжить кар'єру у білоруському Вітебську
Віталій Квашук (1993 р.н.) продовжить кар'єру у Білорусі.
Український нападник підписав угоду з ФК Вітебськ, повідомляє офіційний сайт клубу.
Віталій є вихованцем київського Динамо та донецького Металурга.
Окрім цих двох клубів, у кар'єрі Віталія були такі клуби: Зоря Луганськ (2013-2015), Торпедо-БелАЗ Жодіно (2016), Олімпік Донецьк (2016).
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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