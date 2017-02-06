Останнє в розділі
Ковзанярський спорт. Універсіада. Музика зупинилася за крок від медалі у мас-старті
119 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 15:12
Реал пригрозив вступом до Європейської суперліги через перенесення гри з Сельтою
Реал, через перенесення матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії із Сельтою, пригрозив вступити у Європейську суперлігу.
Як інформує AS, у мадридському клубі вважають, що гра могла відбутися, якби організатори вжили необхідних заходів.
У Сельті ж дивуються з приводу того, чому президент Реала Флорентіно Перес ставить свої інтереси вище безпеки вболівальників і гравців.
Зазначається, що вболівальники мадридців мали зайняти трибуну, якій було завдано найбільшої шкоди, передає sport-express.ru.
Нагадаємо, що Європейська суперліга поки є проектом. Він частково реалізований у вигляді передсезонного турніру Міжнародний Кубок чемпіонів.
|Світлина взята з marca.com
— 0
|
04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua