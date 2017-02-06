Реал пригрозив вступом до Європейської суперліги через перенесення гри з Сельтою

Реал, через перенесення матчу 21-го туру чемпіонату Іспанії із Сельтою, пригрозив вступити у Європейську суперлігу.

Як інформує AS, у мадридському клубі вважають, що гра могла відбутися, якби організатори вжили необхідних заходів.

У Сельті ж дивуються з приводу того, чому президент Реала Флорентіно Перес ставить свої інтереси вище безпеки вболівальників і гравців.

Зазначається, що вболівальники мадридців мали зайняти трибуну, якій було завдано найбільшої шкоди, передає sport-express.ru.

Нагадаємо, що Європейська суперліга поки є проектом. Він частково реалізований у вигляді передсезонного турніру Міжнародний Кубок чемпіонів.