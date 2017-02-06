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06.02.2017  17:20

Зоря здобула впевнену перемогу над узбецьким Алмаликом

Фінальною двосторонньою зустріччю Зорі на першому зборі у Туреччині стала гра проти клубу узбецької вищої ліги - Алмалик.

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Товариський матч з футболу

6 лютого

Зоря (Луганськ) - Алмалик (Узбекистан) 2:0 (1:0)

Голи: Бонавентуре (37), Петряк (87)

Зоря (1-й тайм): О. Шевченко, Сухоцький, Форстер, Шершень, Ярмаш, Харатін, Гречишкін, Качавенда (Шалфєєв, 31), Пауліньо, Бонавентуре, Кадимян.

Зоря (2-й тайм): О. Шевченко (Чуваев, 67), Соболь, Чечер, Форстер, Опанасенко, Чайковський, Петряк, Калітвінцев, Ліпартія, Любенович, Безбородько.

Напередаємо, перед цим Зоря не змогла виграти у загребського Динамо.

Світлина ФК Зоря
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