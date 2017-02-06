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147 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 17:20
Зоря здобула впевнену перемогу над узбецьким Алмаликом
Фінальною двосторонньою зустріччю Зорі на першому зборі у Туреччині стала гра проти клубу узбецької вищої ліги - Алмалик.
Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.
Товариський матч з футболу
6 лютого
Зоря (Луганськ) - Алмалик (Узбекистан) 2:0 (1:0)
Голи: Бонавентуре (37), Петряк (87)
Зоря (1-й тайм): О. Шевченко, Сухоцький, Форстер, Шершень, Ярмаш, Харатін, Гречишкін, Качавенда (Шалфєєв, 31), Пауліньо, Бонавентуре, Кадимян.
Зоря (2-й тайм): О. Шевченко (Чуваев, 67), Соболь, Чечер, Форстер, Опанасенко, Чайковський, Петряк, Калітвінцев, Ліпартія, Любенович, Безбородько.
Напередаємо, перед цим Зоря не змогла виграти у загребського Динамо.
|Світлина ФК Зоря
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