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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 17:50
Геліос повернув Коротецького та підписав аматора
Ігор Коротецький - знову у рядах Геліоса. 29-річний захисник повернувся у розташування "сонячних".
Після закінчення літньо-осінньої частини поточного сезону вони припинили співпрацю, але тепер знову відновили, інформу офіційний сайт клубу.
Захисник уже поставив свій підпис під новим контрактом з клубом і приєднався до партнерів.
Окрім того, 26-річний півзахисник Дмитро Гранкін поповнив ряди "сонячних".
У сезоні 2016 року він захищав кольори харківської аматорської команди Соллі-Плюс, був її капітаном.
Також новим тренером воротарів Геліоса став 40-річний Сергій Вольваков.
|Дмитро Гранкін. Світлина ФК Геліос
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