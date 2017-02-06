Геліос повернув Коротецького та підписав аматора

Ігор Коротецький - знову у рядах Геліоса. 29-річний захисник повернувся у розташування "сонячних".

Після закінчення літньо-осінньої частини поточного сезону вони припинили співпрацю, але тепер знову відновили, інформу офіційний сайт клубу.

Захисник уже поставив свій підпис під новим контрактом з клубом і приєднався до партнерів.

Окрім того, 26-річний півзахисник Дмитро Гранкін поповнив ряди "сонячних".

У сезоні 2016 року він захищав кольори харківської аматорської команди Соллі-Плюс, був її капітаном.

Також новим тренером воротарів Геліоса став 40-річний Сергій Вольваков.