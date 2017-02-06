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135 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 18:03
Карпати в контрольному матчі переграли грузинів
На зборі в Туреччині Карпати з рахунком 2:0 обіграли грузинський Самтредія.
Контрольний матч
Карпати - Самтредія 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - гравець на перегляді (1), 2:0 - Худоб’як (35).
Карпати (1-й тайм): Боровик, Ксьонз, Нестеров, Дитятьєв, Мірошніченко, Філімонов, Завійський, Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
Карпати (2-й тайм): Мисак, Виздрик, Пас, Зубейко, Маркович, Вербний, Чачуа, Хомченко, Грисьо, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
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04.02.2017
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