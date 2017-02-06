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26 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 18:40
Олександрія зіграла унічию з Марибором
У контрольному матчі Олександрія зіграла унічию зі словенським Марибором.
Контрольний матч
ФК Олександрія (Україна) - Марибор (Словенія) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Бохар (5), 1:1 - Ускокович (15-аг)
ФК Олександрія: Новак, Грицук, Полярус, Старенький, Огиря, Запорожан, Цуріков, Шендрик, Басов, Чантурішвілі, Дубаіч
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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