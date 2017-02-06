УЄФА може покарати Динамо за безлади на матчі з Бешикташем 23 лютого

УЄФА винесе рішення по дисциплінарному провадженню за безлади на матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Бешикташ, який відбувся 6 грудня 2016 року на НСК "Олімпійський", 23 лютого.

Про це "Футбол 24" повідомили у прес-службі УЄФА.

Динамо обвинувачується у недостатній безпеці організації матчу, зокрема, відсутності необхідного розділу секторів фанатів киян і Бешикташа. Також Динамо може бути покаране за використання фанатами киян піротехніки та заворушення на трибунах стадіону в цілому.

Бешикташ може бути покараний за пошкодження фанатами команди стадіону, використання піротехніки та безлади під час матчу.

Свій вердикт щодо інцидентів на матчі УЄФА мав винести 2 лютого, але тепер ця дата була змінена.

Нагадаємо, матч Динамо – Бешикташ завершився розгромом турків з рахунком 6:0.

Під час поєдинку турки кидали крісла та петарди в українських фанатів. Маркіян Лубківський зазначив, що реакція УЄФА на події на НСК "Олімпійський" буде жорсткою. З’явилися нові приголомшливі відео масових сутичок між фанатами.