УЄФА може покарати Динамо за безлади на матчі з Бешикташем 23 лютого
УЄФА винесе рішення по дисциплінарному провадженню за безлади на матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо – Бешикташ, який відбувся 6 грудня 2016 року на НСК "Олімпійський", 23 лютого.
Про це "Футбол 24" повідомили у прес-службі УЄФА.
Динамо обвинувачується у недостатній безпеці організації матчу, зокрема, відсутності необхідного розділу секторів фанатів киян і Бешикташа. Також Динамо може бути покаране за використання фанатами киян піротехніки та заворушення на трибунах стадіону в цілому.
Бешикташ може бути покараний за пошкодження фанатами команди стадіону, використання піротехніки та безлади під час матчу.
Свій вердикт щодо інцидентів на матчі УЄФА мав винести 2 лютого, але тепер ця дата була змінена.
Нагадаємо, матч Динамо – Бешикташ завершився розгромом турків з рахунком 6:0.
Під час поєдинку турки кидали крісла та петарди в українських фанатів. Маркіян Лубківський зазначив, що реакція УЄФА на події на НСК "Олімпійський" буде жорсткою. З’явилися нові приголомшливі відео масових сутичок між фанатами.
|
04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua