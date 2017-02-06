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208 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 19:24
Сталь переїде на Дніпро-Арену - журналіст Футбол 1
Керівництво каменської Сталі планує змінити домашню арену.
Про це повідомляє журналіст телеканалу "Футбол 1" Ігор Бурбас у своєму Twitter.
"Вірогідність того, що Сталь навесні переїде з Метеора на Дніпро-арену 99%", - написав журналіст.
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04.02.2017
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