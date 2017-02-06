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112 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 19:42
Шарпар перейшов у Ворсклу - офіційно
Головний тренер команди Василь Сачко й спортивний директор футбольного клубу Ворскла Геннадій Слюсарєв представили новачка команди В`ячеслава Шарпара.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Шарпару вручили футболку з 11-м номером.
29-річний півзахисник останній сезон провів в Атирау з Казахстану.
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04.02.2017
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