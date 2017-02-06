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06.02.2017  20:01 - Champion.com.ua

Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах

Донецький Шахтар намагається взяти під контроль діяльність своїх футболістів у соціальних мережах.

Про це Чемпіону повідомило джерело у донецькій команді.

Дана ініціатива виходить від директора департамента маркетинга та комунікацій Шахтаря Юрія Свірідова.

Шахтар вже винайняв PR-агентство, що з січня 2017 року проводить заняття з гравцями усіх команд Шахтаря, а особливо - з основним складом.

Футболістам розповідають, як поводити себе у соціальних мережах, що лайкати, і що репостити.

Дане новаторство у Шахтарі вирішили задіяти після скандалу зі своїм гравцем Віктором Коваленком.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.

Як вже повідомляв Чемпіон, даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.

Світлина ФК Шахтар
Коментарі
 — 3
sensor+2 _ 06.02.2017 21:22
То же самое демонстрируют его соратники по Окупационному блоку: Вилкул и т.д.
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sensor+2 _ 06.02.2017 21:21
Политика клуба отражает воззрения и действия Хозяина. А они известно какие:

не признавать Донбасс окупированным
никакой дани уважения бойцам ВСУ и украинским добровольцам
полный видимый нейтралитет, моя хата с краю (хотя всё это заварил он в том числе и сбежал предварительно побеспокоившись о неприкосновенности своего имущества в окупированной части Дон. обл.)
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svidomyi _ 06.02.2017 21:08
Сколько волка не корми,а он все в лес смотрит.


"Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.

-даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним."

Ну не гнида ли продажная этот самый палкин,после этого.
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