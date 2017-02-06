Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах

Донецький Шахтар намагається взяти під контроль діяльність своїх футболістів у соціальних мережах.

Про це Чемпіону повідомило джерело у донецькій команді.

Дана ініціатива виходить від директора департамента маркетинга та комунікацій Шахтаря Юрія Свірідова.

Шахтар вже винайняв PR-агентство, що з січня 2017 року проводить заняття з гравцями усіх команд Шахтаря, а особливо - з основним складом.

Футболістам розповідають, як поводити себе у соціальних мережах, що лайкати, і що репостити.

Дане новаторство у Шахтарі вирішили задіяти після скандалу зі своїм гравцем Віктором Коваленком.

Нагадаємо, що кілька місяців тому Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.

Як вже повідомляв Чемпіон, даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.