Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах
Донецький Шахтар намагається взяти під контроль діяльність своїх футболістів у соціальних мережах.
Про це Чемпіону повідомило джерело у донецькій команді.
Дана ініціатива виходить від директора департамента маркетинга та комунікацій Шахтаря Юрія Свірідова.
Шахтар вже винайняв PR-агентство, що з січня 2017 року проводить заняття з гравцями усіх команд Шахтаря, а особливо - з основним складом.
Футболістам розповідають, як поводити себе у соціальних мережах, що лайкати, і що репостити.
Дане новаторство у Шахтарі вирішили задіяти після скандалу зі своїм гравцем Віктором Коваленком.
Нагадаємо, що кілька місяців тому Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.
Як вже повідомляв Чемпіон, даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним.
|Світлина ФК Шахтар
не признавать Донбасс окупированным
никакой дани уважения бойцам ВСУ и украинским добровольцам
полный видимый нейтралитет, моя хата с краю (хотя всё это заварил он в том числе и сбежал предварительно побеспокоившись о неприкосновенности своего имущества в окупированной части Дон. обл.)
"Коваленко, після відвідування госпіталю з пораненими бійцями української армії, написав в одній із соцмереж патріотичний пост, який пізніше видалив.
-даний пост Коваленко видалив після розмови з генеральним директором клубу Сергієм Палкіним."
Ну не гнида ли продажная этот самый палкин,после этого.
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04.02.2017
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