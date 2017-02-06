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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 20:25
Реал зацікавився воротарем Тоттенгема
Воротар Тоттенгем Хотспур Уго Льоріс увійшов до сфери інтересів Реала.
Мадридський клуб розглядає можливість трансферу французького футболіста майбутнього літа.
Про це інформує championat.com з посиланям на The Telegraph.
Згідно інформації джерела, в Реалі вважають, що купити 30-річного Льоріса буде легший, ніж голкіпера Челсі Тібо Куртуа або його колегу Давида де Хеа з Манчестер Юнайтед.
При цьому Тоттенгем не так давно продовжив контракт з Льорісом до 2022 року і не має наміру розлучатися з одним з лідерів команди.
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04.02.2017
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