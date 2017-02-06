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06.02.2017  20:25

Реал зацікавився воротарем Тоттенгема

Воротар Тоттенгем Хотспур Уго Льоріс увійшов до сфери інтересів Реала.

Мадридський клуб розглядає можливість трансферу французького футболіста майбутнього літа.

Про це інформує championat.com з посиланям на The Telegraph.

Згідно інформації джерела, в Реалі вважають, що купити 30-річного Льоріса буде легший, ніж голкіпера Челсі Тібо Куртуа або його колегу Давида де Хеа з Манчестер Юнайтед.

При цьому Тоттенгем не так давно продовжив контракт з Льорісом до 2022 року і не має наміру розлучатися з одним з лідерів команди.
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