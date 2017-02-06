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88 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 21:09
Зірка ні Кіпрі розгромлена Партизаном
У контрольному матчі на зборах на Кіпрі Зірка з Кропивницького розгромлена сербським Партизаном з рахунком 0:4.
Контрольний матч
Зірка (Україна) — Партизан (Сербія) 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - Янкович (37), 0:2 - Леонардо (54), 0:3 - Джорджевич (58), 0:4 - Джорджевич (64)
Зірка (стартовий склад): Льопка, Фатєєв, Борха, Кучеренко, Попов, Лупашко, Жуков, Збунь, Чичіков, Сітало, Акименко.
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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