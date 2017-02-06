Італійський суддя Ріццолі не поїде працювати на Мундіаль в Росію

Відомий італійський арбітр Нікола Ріццолі завершить кар'єру до чемпіонату світу - 2018 в Росії.

Про це сам Ріццолі повідомив Асоціацію італійських арбітрів.

"Все має свій початок і свій кінець, - написав Ріццолі. - Вибрати правильний момент, для того, щоб зробити крок назад, завжди важливо і важко.

Але я думаю, що одного разу прийнявши рішення треба слілувати йому до кінця, що я завжди і робив. Тому я, прийнявши рішення відмовитися від шляху, який веде мене до ЧС - 2018, вважаю своїм боргом з усією вдячністю заявити про це."