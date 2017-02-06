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50 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 22:01
Італійський суддя Ріццолі не поїде працювати на Мундіаль в Росію
Відомий італійський арбітр Нікола Ріццолі завершить кар'єру до чемпіонату світу - 2018 в Росії.
Про це сам Ріццолі повідомив Асоціацію італійських арбітрів.
"Все має свій початок і свій кінець, - написав Ріццолі. - Вибрати правильний момент, для того, щоб зробити крок назад, завжди важливо і важко.
Але я думаю, що одного разу прийнявши рішення треба слілувати йому до кінця, що я завжди і робив. Тому я, прийнявши рішення відмовитися від шляху, який веде мене до ЧС - 2018, вважаю своїм боргом з усією вдячністю заявити про це."
|Нікола Ріццолі
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04.02.2017
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
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