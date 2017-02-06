Зінченко вже грає за дубль ПСВ

Півзахисник ПСВ українець Олександр Зінченко був заявлений за молодіжну команду в матчі другого голландського дивізіону проти Венло.

Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч, а його команда виграла з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що після травми Зінченко ще не грав за основу ПСВ.