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413 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
06.02.2017  22:47

Зінченко вже грає за дубль ПСВ

Півзахисник ПСВ українець Олександр Зінченко був заявлений за молодіжну команду в матчі другого голландського дивізіону проти Венло.

Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч, а його команда виграла з рахунком 2:1.

Нагадаємо, що після травми Зінченко ще не грав за основу ПСВ.

Олександр Зінченко
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