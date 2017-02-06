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413 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 22:47
Зінченко вже грає за дубль ПСВ
Півзахисник ПСВ українець Олександр Зінченко був заявлений за молодіжну команду в матчі другого голландського дивізіону проти Венло.
Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч, а його команда виграла з рахунком 2:1.
Нагадаємо, що після травми Зінченко ще не грав за основу ПСВ.
|Олександр Зінченко
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06.02.2017
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