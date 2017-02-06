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119 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 23:34
Девич: Я завжди готовий грати за Україну, кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся
Форвард російського Ростова Марко Девич сподівається ще зіграти в складі збірної України.
Про це він заявив в інтерв`ю championat.com.
"Сподіваюся, Андрій Шевченко доб'ється відмінних результатів зі збірною. Я завжди готовий грати за Україну, кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся, але не знаю, чи буде Шевченко мене викликати.
Сподіваюся, це залежатиме тільки від того, в якій формі я знаходжуся.
У будь-якому випадку, буду я викликатися або ні, я залишаюся уболівальником збірної України", - розповів Девич.
Нагадаємо, що цієї зими Девич підписав контракт з Ростовом.
|Марко Девич
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06.02.2017
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