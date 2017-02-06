Девич: Я завжди готовий грати за Україну, кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся

Форвард російського Ростова Марко Девич сподівається ще зіграти в складі збірної України.

Про це він заявив в інтерв`ю championat.com.

"Сподіваюся, Андрій Шевченко доб'ється відмінних результатів зі збірною. Я завжди готовий грати за Україну, кар'єру в національній команді закінчувати не збираюся, але не знаю, чи буде Шевченко мене викликати.

Сподіваюся, це залежатиме тільки від того, в якій формі я знаходжуся.

У будь-якому випадку, буду я викликатися або ні, я залишаюся уболівальником збірної України", - розповів Девич.

Нагадаємо, що цієї зими Девич підписав контракт з Ростовом.