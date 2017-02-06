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06.02.2017  23:42

Чемпіонат Іспанії. 21 тур. Гранада перемогла Лас-Пальмас, Кравець вийшов на заміну

Чемпіонат Іспанії з футболу сезон 2016/2017

21-й тур

6 лютого

Гранада – Лас-Пальмас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Перейра (17).

Гранада: Очоа, Інгасон, Сільва, Фулькьє, Соньє, Куенка, Агбо, Перейра, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Рамос (Кравець, 88), Малле (Літрі, 76).

Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Кастельяно, Маседо (Сімон, 18), Бігас, Боатенг, Гомес (Хесе, 67), Лівая (Халілович, 81), Вієра, Домінгес, Монторо.

Попередження: Перейра (31), Агбо (52), Боатенг (66), Бігас (71), Рамос (73), Соньє (77), Сільва (89).

    І В Н П М О
  1 Реал 19 14 4 1 51-17 46
  2 Барселона 21 13 6 2 55-18 45
  3 Севілья 21 13 4 4 43-28 43
  4 Атлетико 21 11 6 4 36-16 39
  5 Реал Сосьєдад 21 12 2 7 34-30 38
  6 Вільярреал 21 9 8 4 28-14 35
+2 7 Ейбар 21 9 5 7 32-29 32
+2 8 Еспаньол 21 8 8 5 29-27 32
-2 9 Атлетик 21 9 5 7 26-25 32
-2 10 Сельта 20 9 3 8 31-33 30
  11 Лас-Пальмас 21 7 7 7 31-32 28
  12 Алавес 21 6 9 6 21-22 27
  13 Бетіс 20 6 5 9 21-31 23
  14 Малага 21 5 7 9 28-35 22
  15 Валенсія 20 5 4 11 29-40 19
  16 Депортиво 20 4 7 9 25-32 19
  17 Леганес 21 4 6 11 15-35 18
  18 Спортинг Х 21 3 4 14 22-43 13
+1 19 Гранада 21 2 7 12 17-44 13
-1 20 Осасуна 21 1 7 13 23-46 10
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