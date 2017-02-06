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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]06.02.2017 23:42
Чемпіонат Іспанії. 21 тур. Гранада перемогла Лас-Пальмас, Кравець вийшов на заміну
Чемпіонат Іспанії з футболу сезон 2016/2017
21-й тур
6 лютого
Гранада – Лас-Пальмас 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Перейра (17).
Гранада: Очоа, Інгасон, Сільва, Фулькьє, Соньє, Куенка, Агбо, Перейра, Карсела-Гонсалес (Бога, 60), Рамос (Кравець, 88), Малле (Літрі, 76).
Лас-Пальмас: Варас, Лемос, Кастельяно, Маседо (Сімон, 18), Бігас, Боатенг, Гомес (Хесе, 67), Лівая (Халілович, 81), Вієра, Домінгес, Монторо.
Попередження: Перейра (31), Агбо (52), Боатенг (66), Бігас (71), Рамос (73), Соньє (77), Сільва (89).
|№
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Реал
|19
|14
|4
|1
|51-17
|46
|2
|Барселона
|21
|13
|6
|2
|55-18
|45
|3
|Севілья
|21
|13
|4
|4
|43-28
|43
|4
|Атлетико
|21
|11
|6
|4
|36-16
|39
|5
|Реал Сосьєдад
|21
|12
|2
|7
|34-30
|38
|6
|Вільярреал
|21
|9
|8
|4
|28-14
|35
|+2
|7
|Ейбар
|21
|9
|5
|7
|32-29
|32
|+2
|8
|Еспаньол
|21
|8
|8
|5
|29-27
|32
|-2
|9
|Атлетик
|21
|9
|5
|7
|26-25
|32
|-2
|10
|Сельта
|20
|9
|3
|8
|31-33
|30
|11
|Лас-Пальмас
|21
|7
|7
|7
|31-32
|28
|12
|Алавес
|21
|6
|9
|6
|21-22
|27
|13
|Бетіс
|20
|6
|5
|9
|21-31
|23
|14
|Малага
|21
|5
|7
|9
|28-35
|22
|15
|Валенсія
|20
|5
|4
|11
|29-40
|19
|16
|Депортиво
|20
|4
|7
|9
|25-32
|19
|17
|Леганес
|21
|4
|6
|11
|15-35
|18
|18
|Спортинг Х
|21
|3
|4
|14
|22-43
|13
|+1
|19
|Гранада
|21
|2
|7
|12
|17-44
|13
|-1
|20
|Осасуна
|21
|1
|7
|13
|23-46
|10
— 0
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