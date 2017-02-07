Анчелотті визначився з головними трансферними цілями Баварії

Головний тренер Баварії Карло Анчелотті має намір посилити півзахист і напад мюнхенської команди.

У зв'язку з цим він зацікавлений в придбанні деяких футболістів мадридського Реала.

Йдеться про півзахисників Іско і Хамеса Родрігеса, а також про нападника Альваро Морату, передає Газета.Ru з посиланням на Diario Gol.

ЗМІ про цих гравців згадували неодноразово, обговорюючи їх майбутнє в іспанському гранді.

Родрігес і Мората невдоволені тим, що не мають відповідної ігрової практики. Раніше також з'явилося інформація, що Іско не поспішає подовжувати контракт з клубом, термін якого збігає влітку 2018 року.