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06.02.2017
239 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 07:10
Анчелотті визначився з головними трансферними цілями Баварії
Головний тренер Баварії Карло Анчелотті має намір посилити півзахист і напад мюнхенської команди.
У зв'язку з цим він зацікавлений в придбанні деяких футболістів мадридського Реала.
Йдеться про півзахисників Іско і Хамеса Родрігеса, а також про нападника Альваро Морату, передає Газета.Ru з посиланням на Diario Gol.
ЗМІ про цих гравців згадували неодноразово, обговорюючи їх майбутнє в іспанському гранді.
Родрігес і Мората невдоволені тим, що не мають відповідної ігрової практики. Раніше також з'явилося інформація, що Іско не поспішає подовжувати контракт з клубом, термін якого збігає влітку 2018 року.
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06.02.2017
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