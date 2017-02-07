Рац про Зозулю: Між підтримкою своєї країни і нацизмом, є велика різниця

Колишній захисник донецького Шахтаря Разван Рац, що тепер грає за Райо Вальєкано, виступив на захист нападника Бетіса Романа Зозулі.

Перехід українського футболіста на правах оренди в Райо Вальєкано зірвався із-за протесту уболівальників цього клубу, що звинувачували Зозулю в нацистських поглядах.

"Я багато разів грав проти Зозулі. Для мене це хороший футболіст, що гідно виконує свою роботу.

Мені самому хотілося б бачити у своїй команді будь-якого гравця, який був би їй корисний. Я 10 років жив в Україні. І повинен сказати, що між підтримкою своїй країні, і нацизмом є велика різниця", - цитує Раца championat.com з посиланням на Cadena Ser.

Раніше повідомлялося, що на захист Зозулі стала провідна газета Іспанії El Pais.