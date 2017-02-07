Раньєрі не будуть звільняти з Лестера

Керівництво Лестер Сіті провело зустріч з наставником команди Клаудіо Раньєрі, на якій запевнило італійця, що не планує звільняти його, незважаючи на невдалі виступи в АПЛ в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє championat.com з посиланням на The Telegraph.

Діючий чемпіон Англії після 24 турів займає в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 16-й рядок, всього на одно очко випереджаючи найближчу команду із зони вильоту.

Після поразки в матчі 23-го туру з МЮ з рахунком 0:3 Раньєрі зустрівся з президентом клубу Вічаєм Шриваддханапрабхой і отримав гарантію, що йому дадуть шанс врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип.