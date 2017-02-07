Останнє в розділі
06.02.2017
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 08:29
Раньєрі не будуть звільняти з Лестера
Керівництво Лестер Сіті провело зустріч з наставником команди Клаудіо Раньєрі, на якій запевнило італійця, що не планує звільняти його, незважаючи на невдалі виступи в АПЛ в нинішньому сезоні.
Про це повідомляє championat.com з посиланням на The Telegraph.
Діючий чемпіон Англії після 24 турів займає в турнірній таблиці Прем'єр-ліги 16-й рядок, всього на одно очко випереджаючи найближчу команду із зони вильоту.
Після поразки в матчі 23-го туру з МЮ з рахунком 0:3 Раньєрі зустрівся з президентом клубу Вічаєм Шриваддханапрабхой і отримав гарантію, що йому дадуть шанс врятувати команду від вильоту в Чемпіоншип.
|Клаудіо Раньєрі
— 0
|
06.02.2017
Україна футбольна. Підсумки. Хто був най-най?..
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua