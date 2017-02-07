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06.02.2017
85 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 08:36
Визначилися усі суперники Динамо на другому зборі
Сталі відомі ще дві команди, з якими кивїське Динамо проведе спаринги під час другого міжсезонного збору в Іспанії.
16 лютого кияни зіграють з датським клубом Хобро, а наступного дня - з норвезьким Стремсгодсетом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Крім того, змінився суперник Динамо в четвертому контрольному матчі цього збору, запланованому на 13 лютого.
Замість Ліненсе команда Сергія Реброва зустрінеться з Марбельєю.
Раніше повідомлялося, що УЄФА може покарати Динамо за безлади на матчі з Бешикташем 23 лютого.
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06.02.2017
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