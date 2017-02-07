Визначилися усі суперники Динамо на другому зборі

Сталі відомі ще дві команди, з якими кивїське Динамо проведе спаринги під час другого міжсезонного збору в Іспанії.

16 лютого кияни зіграють з датським клубом Хобро, а наступного дня - з норвезьким Стремсгодсетом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Крім того, змінився суперник Динамо в четвертому контрольному матчі цього збору, запланованому на 13 лютого.

Замість Ліненсе команда Сергія Реброва зустрінеться з Марбельєю.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може покарати Динамо за безлади на матчі з Бешикташем 23 лютого.