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07.02.2017  09:51

Ескобар не повернеться в Динамо

Хавбек Динамо Андрес Ескобар таки не повернеться до Києва.

Повідомляють Футбольні трансфери

Колумбійця помітили в Ріо, де він має пройти медогляд та приєднатись до клубу Васку да Гама. Переговори про оренду завершились успішно.

При цьому Динамо сприяло трансферу, адже Сергій Ребров не розраховує на Ескобара.

Р

Андреас Ескобар

аніше повідомлялося, що у послугах Ескобара зацікавлений колумбійський Санта-Фе.
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