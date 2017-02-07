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261 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 09:51
Ескобар не повернеться в Динамо
Хавбек Динамо Андрес Ескобар таки не повернеться до Києва.
Повідомляють Футбольні трансфери
Колумбійця помітили в Ріо, де він має пройти медогляд та приєднатись до клубу Васку да Гама. Переговори про оренду завершились успішно.
При цьому Динамо сприяло трансферу, адже Сергій Ребров не розраховує на Ескобара.
Р
|Андреас Ескобар
аніше повідомлялося, що у послугах Ескобара зацікавлений колумбійський Санта-Фе.
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