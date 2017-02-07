Ескобар не повернеться в Динамо

Хавбек Динамо Андрес Ескобар таки не повернеться до Києва.

Повідомляють Футбольні трансфери

Колумбійця помітили в Ріо, де він має пройти медогляд та приєднатись до клубу Васку да Гама. Переговори про оренду завершились успішно.

При цьому Динамо сприяло трансферу, адже Сергій Ребров не розраховує на Ескобара.

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Андреас Ескобар

аніше повідомлялося, що у послугах Ескобара зацікавлений колумбійський Санта-Фе.