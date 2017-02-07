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321 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 11:01
У Дніпра відібрали ще шість очок через борги - ЗМІ
Дніпро покараний ФІФА за борги перед бразильцем Даніло Соузою.
За інформацією "Футбол 24", Дніпро позбавлений ще 6 очок (вже – 12). Рішення про це ухвалила ФІФА за борги перед екс-гравцем Даніло Соузою. Скоро про це буде повідомлено офіційно.
Нагадаємо, що Дисциплінарний комітет ФІФА дав "Дніпру" 30 днів на погашення боргу.
В жовтні 2016 року з Дніпра зняли 6 очок за борг перед агентом Хуанде Рамоса. Крім того, за цей борг ФІФА може відправити Дніпро до Першої ліги.
Таким чином, у Дніпра стане 6 очок після 18 турів. Дніпровський клуб впаде з 10 на 11 місце турнірної таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Дніпро закриває борги перед футболістами та працівниками клубу.
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