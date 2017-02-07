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428 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 11:14
Зозуля вирішив залишитися в Бетісі
Український нападник Роман Зозуля вирішив залишитися в Бетісі.
Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".
Після довгих роздумів Зозуля відмовився від переходу в Райо Вальєкано, уболівальники якого зірвали трансфер гравця.
Нагадаємо, що грати за Бетіс Зозуля не зможе до кінця сезону, оскільки вже змінив дві команди.
|Роман Зозуля
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