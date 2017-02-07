В Олімпіку підтвердили, що будуть грати у Львові

Донецький Олімпік перші три домашні матчі весняної частини чемпіонату України планує провести у Львові.

Про це Футбол 1 розповів спортивний директор Олімпіка Олексій Атонов.

"Швидше за все, гратимемо на "Арені Львів", тому в Сумах є різні проблеми, у тому числі з підігрівом газону.

У нас були пропозиції від "Дніпро Арени", але там гратиме Сталь. Тому перші три гри проведемо у Львові. Поки у нас є усна домовленість.

Після зборів поїду у Львів і домовлятимемося остаточно. Наша людина вже готує документи в Києві. Жити і тренуватися ми будемо в столиці", - цитує Антонова Трибуна.

Раніше керівники Арени-Львів також заявляли про можливість проведення матчів Олімпіка у Львові.