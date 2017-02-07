Тимощук грає і забиває голи в любительскій лізі Росії

Екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук вдало дебютував на любительському рівні в Росії.

Українець зіграв за Смена-76 і забив перші 2 голи в матчі пітерської Об'єднаної ліги проти Фінсистемс.

Команда 37-річного півзахисника примудрилась втратити перевагу і зіграти внічию 4:4, повідомляє Спорт день за днем.

Раніше повідомялося, що Тимощук все ще не домовився про контракт із Зенітом.