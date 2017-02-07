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120 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 11:51
Тимощук грає і забиває голи в любительскій лізі Росії
Екс-півзахисник збірної України Анатолій Тимощук вдало дебютував на любительському рівні в Росії.
Українець зіграв за Смена-76 і забив перші 2 голи в матчі пітерської Об'єднаної ліги проти Фінсистемс.
Команда 37-річного півзахисника примудрилась втратити перевагу і зіграти внічию 4:4, повідомляє Спорт день за днем.
Раніше повідомялося, що Тимощук все ще не домовився про контракт із Зенітом.
|Анатолій Тимощук
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