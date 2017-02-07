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07.02.2017  12:03

Калитвинцев не зможе грати з Динамо

Орендований Зорею півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев заявив, що угода забороняє йому грати проти киян.

Нагадаємо, що луганчани 1 лютого оголосили про річну оренду 24-річного футболіста.

"Контракт з Динамо у мене до наступного літа, тому за цей рік в Зорі ставлю завдання показати хорошу гру, а там буде видно.

Проти Динамо грати не зможу, це прописано в угоді. Такі правила - орендованим не можна грати", - розповів Калитвинцев в ефірі телеканалу Футболі пише sportarena.

Раніше повідомялося, що Зоря планує орендувати ще одного динамівця, який не входить у плани Реброва.

Владислав Калитвинцев
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