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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 12:03
Калитвинцев не зможе грати з Динамо
Орендований Зорею півзахисник Динамо Владислав Калитвинцев заявив, що угода забороняє йому грати проти киян.
Нагадаємо, що луганчани 1 лютого оголосили про річну оренду 24-річного футболіста.
"Контракт з Динамо у мене до наступного літа, тому за цей рік в Зорі ставлю завдання показати хорошу гру, а там буде видно.
Проти Динамо грати не зможу, це прописано в угоді. Такі правила - орендованим не можна грати", - розповів Калитвинцев в ефірі телеканалу Футболі пише sportarena.
Раніше повідомялося, що Зоря планує орендувати ще одного динамівця, який не входить у плани Реброва.
|Владислав Калитвинцев
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