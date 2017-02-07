Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго. ФОТО
Китайський клуб Шаньдун Лунен відмовився від прямої трансляції матчу з Динамо
Райо Вальєкано відмовляється платити Зозулі, якщо він не буде грати за клуб
Дніпро продав захисника в чемпіонат Болгарії
Калитвинцев не зможе грати з Динамо
Тимощук грає і забиває голи в любительскій лізі Росії


Новини
14:45
Теніс. ATP Монпельє. Марченко вийшов у другий раунд
14:32
Волейбол. Суперник Хіміка в Кубку ЄКВ не прибув на матч в Україну
14:13
Футбол. Кравець провів перше тренування у складі іспанського Луго. ФОТО
14:03
Футбол. Китайський клуб Шаньдун Лунен відмовився від прямої трансляції матчу з Динамо
13:50
ЧС-2018. Шевченко хоче перенести 22 тур УПЛ, щоб краще підготуватися до матчу з Хорватією
13:21
Біатлон. Універсіада. У мас-старті Тищенко фінішував 8-м, переміг француз Жюті
13:13
Футбол. Райо Вальєкано відмовляється платити Зозулі, якщо він не буде грати за клуб
12:23
Футбол. Дніпро продав захисника в чемпіонат Болгарії
12:03
Футбол. Калитвинцев не зможе грати з Динамо
11:51
Футбол. Тимощук грає і забиває голи в любительскій лізі Росії
Усі новини
493 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
07.02.2017  12:23

Дніпро продав захисника в чемпіонат Болгарії

22-річний захисник молодіжної команди Дніпра Олексій Ларін підписав контракт з шостою командою вищого дивізіону Болгарії Дунав з міста Русаве.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав агент гравця Сергій Задорожній.

Останніми роками Ларін був основним гравцем дніпровської молодіжки.

Раніше повідомлялося, що Дніпро залишили семеро гравців основи.

Олексій Ларін - Світлина з Facebook агента Задорожнього
Коментарі
 — 0
Читай також
Дніпро закриває борги перед футболістами та працівниками клубу - ЗМІ
Сталь переїде на Дніпро-Арену - журналіст Футбол 1
Кубок України. Дніпро - останній учасник "Фіналу чотирьох"
Волинь полетить на збір до Туреччини разом з Дніпром
Дніпро на другому зборі проведе спаринг з Атирау
У ФФУ зобов'язали Дніпро виплатити Маркевичу компенсацію за борги

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
06.02.2017

Україна футбольна. Підсумки. Хто був най-най?..
Пропонуємо Вашій увазі суб’єктивний погляд Чемпіона на об’єкти українського футболу.
Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
Проблемний Ракицький. Документ
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter