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493 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 12:23
Дніпро продав захисника в чемпіонат Болгарії
22-річний захисник молодіжної команди Дніпра Олексій Ларін підписав контракт з шостою командою вищого дивізіону Болгарії Дунав з міста Русаве.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав агент гравця Сергій Задорожній.
Останніми роками Ларін був основним гравцем дніпровської молодіжки.
Раніше повідомлялося, що Дніпро залишили семеро гравців основи.
|Олексій Ларін - Світлина з Facebook агента Задорожнього
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